Hannover - In Hannover haben am Freitag rund 30 Menschen gegen das geplante EU-Mercosur-Handelsabkommen vor dem Umweltministerium protestiert. Das teilte die Polizei Hannover auf Nachfrage mit. Laut einer Mitteilung der Organisatoren sollten Landwirte und Klimaaktivisten gemeinsam protestieren. Für diese Ankündigung gab es am Freitag zunächst keine Bestätigung. Bundesweit hatte ein Bündnis aus vier Organisationen zu dem Protest aufgerufen. Anlass war ein Treffen der EU-Handelsminister in Brüssel, der nach Angaben des Rates der Europäischen Union bereits am Donnerstag stattgefunden hat.

„Die Organisationen lehnen das Abkommen in dieser Form ab, da es industrielle Landwirtschaft in allen Vertragsländern fördert und dadurch nachhaltige Landwirtschaftsformen, Umwelt und globales Klima zerstört“, hieß es zum Mercosur-Abkommen der EU. Unter anderem beteiligte sich die Klimaschutzbewegung Fridays for Future an der Aktion.