Wahlurnen und -schilder stehen in einem Lager der Stadtverwaltung der kreisfreien Stadt Frankfurt (Oder).

Kamenz - Rund 3,3 Millionen Sachsen sind am Sonntag (ab 8.00) zur Wahl des Europaparlaments und der Kommunalvertretungen aufgerufen. Von 8.00 bis 18.00 Uhr können sie in knapp 3600 Wahllokalen ihre Stimme für eine der 34 Parteien und Listen abgeben, die um den Einzug ins Europaparlament kämpfen. Zudem werden die Mitglieder von zehn Kreistagen, 418 Stadt- und Gemeinderäten und etwa 855 Ortschaftsräten bestimmt. Die Amtsperiode dauert bis 2029. Während beim Europaparlament bereits die 16-Jährigen wählen dürfen, liegt das Mindestalter bei der Kommunalwahl im Freistaat bei 18 Jahren. Deshalb gibt es zur Kommunalwahl knapp 70.000 Wahlberechtigte weniger als zur Europawahl.

Der Urnengang gilt auch als Stimmungstest für die Landtagswahlen am 1. September in Sachsen und als Fingerzeig für die Stärke der AfD. Bei der Europawahl war sie 2019 stärkste Kraft in Sachsen geworden. Bei den Kommunalwahlen dominierten Freie Wählervereinigungen und die CDU.