Berlin - Etwa 2500 Menschen haben sich nach Angaben der Polizei bei einer propalästinensischen Demonstration in Berlin versammelt. Begonnen hat die Kundgebung demnach am Samstagmittag am Neptunbrunnen nahe dem Alexanderplatz. Die Demonstranten wollten unter dem Motto „Solidarität mit Palästina“ durch mehrere Straßen in Berlin-Mitte ziehen, darunter die Torstraße, die Friedrichstraße sowie die Straße Unter den Linden. Mehrere propalästinensische Gruppen hatten zu der Demo aufgerufen. Laut Polizei versammelten sich auch rund 160 Gegendemonstranten.

Die Pro-Palästina-Kundgebung werde von rund 470 Einsatzkräften der Polizei begleitet, sagte ein Polizeisprecher. Ersten Erkenntnissen zufolge habe es bislang keine größeren Zwischenfälle gegeben. Die Demonstration soll noch bis 20 Uhr andauern.

Seit dem Terrorangriff der islamistischen Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 gibt es in Berlin häufig Demonstrationen im Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg. Dabei ist es in der Vergangenheit auch zu Ausschreitungen gekommen.