Magdeburg - Rund 211.000 Schülerinnen und Schüler in Sachsen-Anhalt haben ihre Halbjahreszeugnisse bekommen. Mit den einwöchigen Winterferien gebe es jetzt die Möglichkeit, eine wohlverdiente Pause einzulegen, sagte Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) am Freitag. Aufgrund des Streiks in einigen Regionen in Sachsen-Anhalt könne es allerdings sein, dass einige Schülerinnen und Schüler ihre Zeugnisse erst nach den Ferien bekommen, teilte das Landesschulamt mit. Es handele sich bei dem Streik um höhere Gewalt. Die Behörde setze bei der anstehenden Zeugnisvergabe auf individuelle Lösungen der Schulen.