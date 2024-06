Rund 200 Vermummte randalieren in Kreuzberg

Berlin - Rund 200 Vermummte haben nach Polizeiangaben am späten Freitagabend in Berlin-Kreuzberg randaliert und Feuer gelegt. Die Unbekannten kamen nach 23 Uhr zunächst rund um die Skalitzer Straße, Lübbener Straße und Wrangelstraße aus unbekannten Gründen zusammen, wie ein Polizeisprecher am Samstag mitteilte.

Als die Beamten eintrafen, teilten sich die Vermummten demnach in mehrere Gruppen auf, die in verschiedene Richtungen flüchteten. Bei der Flucht warfen einige von ihnen Straßenschilder, Warnbaken und E-Scooter auf die Fahrbahn und zündeten sie an. Die Feuerwehr löschte den Angaben zufolge vier brennende Elektroroller. Zwei 18 und 24 Jahre alte polizeibekannte Männer wurden vorläufig festgenommen. Sie trugen demnach Kleidung und Accessoires mit Palästinabezug. Beide müssen sich wegen schweren Landfriedensbruchs verantworten. Der Polizeiliche Staatsschutz prüft, ob auch die Versammlung einen pro-palästinensischen Hintergrund hatte.