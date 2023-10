Erfurt - Mehrere Wagen haben bei einem Brand auf einem Parkplatz eines Autohauses in Erfurt Feuer gefangen. Vermutlich habe ein Defekt an einem Fahrzeug den Brand ausgelöst, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Daraufhin hätten die Flammen auf die anderen Autos übergegriffen. Etwa 15 Wagen seien von dem Feuer am Sonntagvormittag betroffen gewesen. Die Polizei schätzt die Höhe des Sachschadens auf etwa 350 000 Euro. MDR Thüringen hatte über den Brand berichtet.