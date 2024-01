Rund 130.000 Euro Schaden bei Feuer in der Innenstadt Halles

Halle - Bei einem Feuer in der Innenstadt von Halle ist ein geschätzter Schaden von rund 130.000 Euro entstanden. In der Nacht zu Sonntag waren zunächst Mülltonnen und anschließend ein hölzerner Unterstand, die Fassade eines Mehrfamilienhauses und ein Auto in Brand geraten, teilte die Polizei mit. Das Haus sei vorsorglich während der Löscharbeiten evakuiert worden. Alle Bewohnerinnen und Bewohner konnten danach unverletzt zurückkehren. Der geparkte Pkw brannte den Angaben zufolge völlig aus. Es bestehe der Verdacht auf Brandstiftung, hieß es.