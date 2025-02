Im Februar gedenkt Dresden an die Zerstörung der Stadt im Zweiten Weltkrieg. Neben der Erinnerung stehen auch der Blick auf Ursachen und Täter - und die Mahnung zur Versöhnung.

Dresden - Rund 100 Menschen haben zu Beginn des 80. Jahrestages der Zerstörung Dresdens 1945 auf dem Nordfriedhof der Stadt der damals im Einsatz ums Leben Gekommenen gedacht. In stiller Erinnerung verharrten auch sächsische Minister sowie Vertreter des Landtages sowie der Polizei und des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Am Gedenkstein für die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr legten sie Kränze nieder, mit einer Schweigeminute wurde der Kriegs- und Einsatztoten generell gedacht.

Bis zum Abend sind weitere Kranzniederlegungen sowie Andachten, Gottesdienste, aber auch Versammlungen geplant. Mit der traditionellen Menschenkette am Abend soll diesmal ein besonders starkes Zeichen für Versöhnung und Miteinander gegen Rechtsextremismus ausgehen. Die Sächsische Staatskapelle und die Dresdner Philharmonie spielen danach Requiems, nach einem Friedensgottesdienst läuten die Glocken aller Innenstadtkirchen - genau zum Zeitpunkt des ersten Luftangriffs knapp drei Monate vor Kriegsende.

Polizei im Einsatz - Erste Vorfälle bereits am Vorabend

Angesichts rechter Versammlungen und linken Gegenprotests ist die Polizei mit größerem Aufgebot im Stadtgebiet unterwegs. Bereits am Mittwoch kontrollierten Beamte elf teils Vermummte, die auf dem Heidefriedhof Kränze niederlegten und sich filmten. Gegen die beiden Frauen und neun Männer zwischen 16 und 34 Jahren wird wegen Verdachts des Landfriedensbruchs ermittelt. Durch das Szeneviertel Neustadt zogen laut Polizei etwa 20 Personen „aus dem linken Spektrum“, warfen Farbbeutel an eine Hauswand sowie Steine gegen ein Schaufenster und brannten Pyrotechnik ab.

Die ehemalige Residenzstadt war am 13. Februar 1945 und in den Tagen danach durch alliierte Bomben zerstört worden. Nach Recherchen von Historikern verloren bis zu 25.000 Menschen ihr Leben. Die Rechtsextremen sehen darin ein Kriegsverbrechen der Alliierten und relativieren damit die deutsche Schuld am Ausbruch des Krieges.