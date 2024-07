Schwarze Rauchwolken steigen in den Himmel. Zahlreiche Feuerwehren rücken an. Sie verhindern, dass das Feuer sich ausbreitet.

Wittenberg - In der Wittenberger Ortschaft Kropstädt haben mehr als 100 Einsatzkräfte den Brand eines Strohlagers gelöscht. Die Feuerwehr war am späten Freitagabend alarmiert worden, wie die Stadt mitteilte. Das Strohlager in einer Halle eines landwirtschaftlichen Betriebes habe komplett in Flammen gestanden. Bei der Ankunft der Feuerwehr sei das Hallendach eingestürzt gewesen, schwarze Rauchwolken stiegen in den Himmel.

Mithilfe der zahlreichen Einsatzkräfte sei das Feuer schnell eingedämmt worden. Mit Teleskopladern des Unternehmens sei das Stroh auseinandergezogen und gelöscht worden. Bis zum Morgen waren den Angaben zufolge insgesamt 110 Einsatzkräfte beteiligt. Mindestens 15 Feuerwehren aus umliegenden Ortschaften waren dabei.