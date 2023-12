Lingen - Rund 10.000 Sandsäcke pro Tag füllen Feuerwehr, Technisches Hilfswerk und Mitarbeitende des Bauhofs seit Weihnachten in Lingen (Emsland). „Für die Sicherung der kritischen Infrastruktur und aufgeweichter Dämme werden immer noch tausende Sandsäcke benötigt“, teilte die Stadt am Freitag mit. Um die Produktion von Sandsäcken zu beschleunigen, wurde nun eine weitere Sandabfüllanlage in den Emslandhallen in Betrieb genommen.

Die Pegelstände der Ems fallen nach Angaben der Stadt derzeit leicht. Nichtsdestotrotz bleibe die Hochwasserlage weiter angespannt. Die langen Standzeiten des Wassers sorgen dafür, dass die Dämme aufweichen und dadurch instabil werden können. Abgesperrte Bereiche und insbesondere Dämme dürfen nicht betreten werden.