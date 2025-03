Die Polizei hat rund 1.200 Cannabispflanzen in einem leerstehenden Haus in Bad Harzburg entdeckt. (Symbolbild)

Bad Harzburg - Eine Cannabisplantage mit rund 1.200 Pflanzen ist in einem leerstehenden Haus im Landkreis Goslar entdeckt worden. Eine Erbin hatte am Donnerstag das Gebäude in Bad Harzburg inspizieren wollen und festgestellt, dass es von innen verriegelt war, wie die Polizei mitteilte. Sie rief die Einsatzkräfte, die im Haus auf eine professionell betriebene Plantage mit Cannabispflanzen stießen. Das Technische Hilfswerk sorgte zunächst dafür, dass die Etagen des maroden Hauses wieder begehbar waren und sicherte zudem das Gebäude.

Im Haus hielten sich keine Menschen auf. In einem Restaurant in Bad Harzburg wurden am Freitagabend zwei Verdächtige festgenommen, wie die Polizeiinspektion Goslar mitteilte. Die Polizei war demnach mit starken Kräften aus dem gesamten Direktionsbereich der Polizeidirektion Braunschweig und Unterstützung eines Polizeihubschraubers vor Ort. Wegen der polizeilichen Kontrollen kam es auf der Bundesstraße 4 zu erheblichen Verkehrsstörungen.

In dem Haus beschlagnahmten die Beamten sämtliche Pflanzen und die professionellen Geräte zum Betreiben der Plantage. Die Ermittlungen der Polizei dauern an und werden in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft in Braunschweig geführt.