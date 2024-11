Berlin/Potsdam - Nach einer verhangenen, kühlen Herbstwoche kämpft sich zum Wochenende in Berlin und Brandenburg häufiger die Sonne durch. Der Deutsche Wetterdienst erwartet weiterhin kühle Temperaturen mit überwiegend einstelligen Werten.

Heute erwärmt es sich auf maximal 6 bis 8 Grad. Der Tag beginnt bedeckt. Ab dem Nachmittag lockert die Wolkendecke vor allem im Süden der Region auf. Dazu weht es schwach bis mäßig. Nachts fallen die Temperaturen teils unter den Gefrierpunkt. Vom Elbe-Elster-Kreis bis zur Niederlausitz ist örtlich mit Frost und in Bodennähe mit bis zu -3 Grad zu rechnen. Dort bilden sich auch Dunst und Nebel.

Am Samstag stehen die Chancen für größere Auflockerungen mit Sonnenschein gut. Die Temperaturen steigen auf 6 bis 10 Grad. In der Nacht zum Sonntag verdichtet sich die Wolkendecke. Verbreitet bleibt es trocken. Örtlich bildet sich Nebel. Die Temperaturen fallen erneut auf Tiefstwerte zwischen 2 und -1 Grad. Bodennah wird es frostig mit Temperaturen zwischen 0 Grad in der Prignitz und -5 Grad in der Lausitz.

Sonnenschein und Wolkenfelder wechseln sich am Sonntag ab. Zeitweise ist leichter Regen möglich. Es erwärmt sich auf 6 bis 8 Grad.