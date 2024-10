Auf ruhiges Herbsttage können sich die Menschen in Sachsen-Anhalt am Wochenende einstellen. In der Nacht zu Samstag kann es ersten Bodenfrost geben.

Magdeburg - Nach stürmischen und regnerischen Tagen wird das Wetter am Wochenende in Sachsen-Anhalt deutlich ruhiger und zum Teil heiter. In der Nacht ist leichter Frost möglich, wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilte. Nachdem am Freitag der letzte Regen abgezogen ist, wird es bei 12 bis 14 Grad bewölkt und es gibt nur noch vereinzelt Regenschauer. Im Oberharz werden lediglich bis acht Grad erreicht. In der Nacht zieht Nebel auf und bei minus einem bis drei Grad tritt in Bodennähe leichter Frost auf. Es weht nur noch ein mäßiger Wind.

Der Samstag wird heiter, teilweise auch wolkig. Bei 13 bis 15 Grad bleibt es zumeist trocken. Am Abend ziehen teils dichtere Wolkenfelder auf. Stark bewölkt und mit Schauern startet der Sonntag. Die Temperaturen können 15 Grad erreichen. Der Wind frischt wieder auf, teilweise mit starken bis stürmische Böen durchsetzt, auf dem Brocken mit schweren Sturmböen.