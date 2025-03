Köln/Düsseldorf - Die Ruhe vor dem Rosenmontags-Sturm: In Köln sind die ersten kostümierten Jecken bereits bei Sonnenaufgang gesichtet worden. Die Vorbereitungen für die großen Rosenmontagszüge in Köln und Düsseldorf laufen im Rheinland auf Hochtouren. Die Zugstrecken waren bereits am Morgen mit Containern und Lkw abgeriegelt, um sie vor Anschlägen zu schützen.

In Düsseldorf werden bis zu einer Million Menschen erwartet. Etwa 11.000 Menschen werden dort am kilometerlangen Rosenmontagszug teilnehmen. 121 Wagen werden über die Zugstrecke rollen, darunter 14 Mottowagen aus der Werkstatt von Wagenbauer Jacques Tilly, dem Schöpfer der politischen Mottowagen.

Er hat für diesen Rosenmontag besonders harte politische Satire angekündigt. Zwei seiner 14 Mottowagen waren erstmals seit Jahren bereits vorab vorgestellt worden.