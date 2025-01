Mönchengladbach - Mit dem ersten Sieg im neuen Jahr hat Borussia Mönchengladbach Ex-Coach Dieter Hecking mit dem VfL Bochum einen bitteren Rückschlag im Abstiegskampf versetzt. Die Gladbacher gewannen nach zuvor drei Niederlagen in Serie das West-Derby bei Heckings erster Rückkehr in den Borussia-Park mit 3:0 (1:0). Damit bleibt die Revierelf - auch wenn die beiden zusätzlichen und in der Tabelle noch nicht eingerechneten Punkte aus dem Sportgerichtsurteil dazukommen - auf dem letzten Tabellenplatz.

Vor 53.635 Zuschauern in einem mäßigen Bundesligaspiel erzielten Rocco Reitz (34. Minute), Robin Hack (55.) und Tim Kleindienst (86.) die Treffer für Mönchengladbach. Die Bochumer, die zuvor nur eine Niederlage in fünf Spielen hinnehmen mussten, kassierten nun im zehnten Spiel unter Hecking die fünfte Niederlage.

Seoane wählt offensive Variante

Borussias Trainer Gerardo Seoane hatte nach der 1:3-Niederlage in Leverkusen wieder die offensivere Mittelfeldvariante mit dem ehemaligen Bochumer Kevin Stöger für Philipp Sander gewählt. Auch Rechtsverteidiger Joe Scally kam für den defensiveren Stefan Lainer ins Team und sorgte dort auch von Beginn an für viel Schwung. Damit war die Marschrichtung für die Gastgeber klar: Die ersten Punkte im Jahre 2025 sollten im Borussia-Park bleiben.

Doch Hecking hat sein Team im Kampf um den Klassenverbleib stabilisiert. Bei Ballbesitz der Gladbacher wuchs die Dreierkette zur Fünfer-Abwehrreihe, die den Gastgebern wenig Platz und kaum Durchlässigkeit ließ. Zudem suchten die Gäste mit ihrer kompakten Mittelfeldreihe auch immer wieder den Zug zum Gladbacher Tor und sorgten vor allem mit Eckbällen für Gefahr.

Reitz übernimmt Verantwortung

In der von vielen Zweikämpfen geprägten und bisweilen zerfahrenen Partie hatten die Gladbacher durch Linksverteidiger Lukas Ullrich eine gute Torgelegenheit (14. Minute), doch sein Kopfball verfehlte das Tor nur knapp. Auf der rechten Offensivseite spielte Tomas Cvancara, der den verletzten Franck Honorat ersetzen sollte, erneut keine große Rolle.

Die übernahm dann Gladbachs Youngster Reitz. Der 22-Jährige erzielte noch vor der Pause mit einem gefühlvollen Schuss aus halblinker Position nach einem Eckball den Führungstreffer, der dem Gladbacher Spiel ein wenig mehr Sicherheit gab. Für den U21-Nationalspieler war es der erste Saisontreffer. Für die Entscheidung sorgte dann Hack, der von Kleindienst in Szene gesetzt wurde und mit einem Rechtsschuss ins lange Eck das 2:0 erzielte. Kleindienst selbst sorgte dann mit einem Elfmeter-Nachschuss für das 3:0. Damit schieben sich die Gladbacher auf den achten Tabellenplatz.