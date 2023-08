Berlin - Rückkehrer Kai Wissmann hat in seiner vergangenen Nordamerika-Saison mit den strauchelnden Eisbären Berlin gelitten. „Ich habe die Liga generell und natürlich hauptsächlich die Eisbären sehr verfolgt. Es war teilweise schon hart, das zu sehen und es hat mich auch mitgenommen, obwohl ich nicht mehr dort gespielt habe“, sagte der Eishockey-Nationalspieler und neue Kapitän des DEL-Clubs dem rbb (Dienstag).

Wissmann war 2022 nach vielen Jahren in Berlin zum NHL-Team Boston Bruins gewechselt, spielte aber nur für das Farmteam. In seiner Abwesenheit verpassten die Eisbären als Titelverteidiger erstmals seit mehr als 20 Jahren die Playoffs der Deutschen Eishockey Liga (DEL).

Das will der 26 Jahre alte Vizeweltmeister in der neuen Saison vergessen machen. „Jeder weiß, dass er so etwas nicht noch mal erleben will. Alle wollen dahin, wo wir waren und eine super Saison mit Siegen und Spaß haben. Und wenn man gewinnt, macht es wirklich deutlich mehr Spaß“, sagte er. Ein konkretes Saisonziel nannte Wissmann nicht. „Nach so einer Saison tun wir gut daran, erst einmal von Schritt zu Schritt zu schauen, denke ich. Aber jedem ist klar, dass es für die Eisbären Berlin darum geht, Titel zu gewinnen“, sagte der Verteidiger.

Die DEL-Saison beginnt für die Eisbären am 15. September mit einem Heimspiel gegen den Vizemeister ERC Ingolstadt.