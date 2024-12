Fast ein halbes Jahr nach seinem Antritt als Cheftrainer des FC Barcelona bestreitet Ex-Bundestrainer Hansi Flick sein erstes Pflichtspiel in Deutschland. An den Gegner hat er nur gute Erinnerungen.

Hansi Flick erlebt am Mittwoch sein erstes Pflichtspiel als Barcelona-Coach in Deutschland.

Dortmund - Trotz der jüngsten Rückschläge und seiner ersten Roten Karte als Trainer kehrt Hansi Flick mit dem FC Barcelona voller Selbstvertrauen nach Deutschland zurück. „Ich bin absolut von der Mannschaft überzeugt, weil sie unglaubliche Qualität hat“, sagte Flick am Abend vor dem Champions-League-Spiel bei Borussia Dortmund am Mittwoch (21 Uhr/DAZN). Es ist für den Ex-Bundestrainer das erste Pflichtspiel in Deutschland als Barça-Coach.

Flick war mit dem Traditionsclub fulminant in die Saison gestartet, die Mannschaft eilte von Sieg zu Sieg und deklassierte dabei und unter anderem den Erzrivalen Real Madrid (4:0) und den FC Bayern München (4:1). Doch davon ist zuletzt beim Tabellenführer der spanischen Liga nicht mehr viel geblieben.

In den vergangenen fünf Ligaspielen gab es nur einen Sieg. Und bei der Generalprobe bei Betis Sevilla (2:2) sah Flick auch noch wegen Meckerns erstmals in seiner Trainer-Karriere die Rote Karte. „Rückschläge gehören dazu, daran wird die junge Mannschaft nur reifen“, sagte Flick zu den Resultaten, ohne auf seinen Platzverweis einzugehen.

Sieger hat sehr gute Ausgangsposition

Vor dem Duell mit seinem Lieblingsgegner BVB, gegen den der 59-Jährige als Trainer alle fünf Spiele gewonnen hat, gab er sich zuversichtlich: „Wir wissen, dass wir enorme Qualität haben, wenn wir unser Potenzial abrufen.“

Für beide Mannschaften steht viel auf dem Spiel, in der Champions-League-Tabelle sind Dortmund und Barça mit jeweils vier Siegen und einer Niederlage punktgleich. Der Sieger hat den direkten Einzug ins Achtelfinale fast sicher. „Wer da mit drei Punkten rausgeht, hat eine hervorragende Ausgangssituation. Das wollen wir sein“, sagte Flick.