Die neue Realverfilmung von „Heidi“ spielt in den Alpen. (Symbolbild)

Köln - Es ist ein Klassiker der Kinderbuch-Literatur: RTL bringt „Heidi“ ins Fernsehen zurück. Die geplante Fernsehserie um das Waisenmädchen, das beim Großvater in den Schweizer Bergen aufwächst, soll den historischen Kontext der 145 Jahre alten Geschichte bewahren, wie RTL und der Schweizer Sender SRF mitteilten. Die Koproduktion der beiden Sender werde in Deutschland und der Schweiz ausgestrahlt. Im Gegensatz zu der ab 1974 ausgestrahlten bekannten Zeichentrickserie zeigt das neue TV-Projekt echte Schauspieler.

„Wir legen die klassische Geschichte neu auf und erzählen darüber hinaus die Entwicklung eines Mädchens zur jungen Frau: Eine moderne Adaption, die sowohl die Magie der Schweizer Berge als auch Heidis bewegenden Lebensweg neu erlebbar macht“, sagte Hauke Bartel, Bereichsleiter Fiction bei RTL Deutschland. Laut RTL handelt es sich um eine Realverfilmung. Weitere Details zu der Produktion gaben die Sender zunächst nicht bekannt.

Weltweit erfolgreiches Kinderbuch

Die Schweizer Autorin Johanna Spyri veröffentlichte den ersten „Heidi“-Roman im Jahr 1880. In dem Buch wird Heidis Ankunft bei ihrem einsiedlerischen Großvater erzählt, auf dessen Alp sie in Zukunft leben soll. Auf „Heidis Lehr- und Wanderjahre“ folgte 1881 die Fortsetzung „Heidi kann brauchen, was es gelernt hat“.

Die Geschichte von Heidi wurde in mehr als 70 Sprachen übersetzt und mehrmals verfilmt. Adaptionen erschienen unter anderem in Großbritannien, den USA und Japan.