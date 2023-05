Royals, Adler und Rebels starten in 44. Football-Saison

Berlin (dpa/bb) – - Mit der Neuauflage des Vorjahresfinales starten die American Footballer der Potsdam Royals in die neue Saison der German Football League (GFL). Am Samstag eröffnet der Vizemeister mit dem Gastspiel bei Titelverteidiger Schwäbisch Hall Unicorns (17.00 Uhr) die 44. Spielzeit der nationalen ersten Liga. Zeitgleich beginnt im Berliner Poststadion das Lokalderby in der GFL Nord zwischen den Berlin Adler und den Berlin Rebels.

Alle drei Mannschaften haben anspruchsvolle Ziele und wollen die Playoffs erreichen. Dafür haben die Vereine den Spielerkader verstärkt und den Trainerstab verändert. Die Adler hatten in der Vorsaison als Aufsteiger auf Anhieb das Viertelfinale erreicht, in dem sie gegen den späteren Meister aus Schwäbisch Hall ausschieden.