Ludwigslust (dpa) – - Der Buchhandel in Deutschland profitiert bisher am stärksten vom Kulturpass für 18-Jährige. Fast 200.000 Bücher seien über den Kulturpass verkauft worden, der seit Mitte Juni genutzt werden kann, sagte Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) am Mittwochabend in Ludwiglust bei der Verleihung der Kinoprogrammpreise. Auf Platz zwei lägen die Kinos. Auf sie entfielen rund 14 Prozent aller Umsätze über den Kulturpass. Diese summieren sich bisher auf mehr als vier Millionen Euro.

Der Kulturpass soll 18-Jährigen nach der Corona-Pandemie kulturelle Erlebnisse finanziell erleichtern. Bis Jahresende können rund 750.000 junge Leute, die in diesem Jahr ihren 18. Geburtstag hatten oder noch haben, darauf zugreifen. Das Guthaben in Höhe von 200 Euro soll zwei Jahre lang gültig bleiben.

Mit der Resonanz zeigte sich Roth zufrieden. Weit mehr als 300.000 junge Menschen hätten sich registriert, sagte sie. Mehr als 130.000 von ihnen hätten ihr Guthaben bislang über die Online-Ausweisfunktion freigeschaltet. Dies sei noch ein bisschen eine Hürde, räumte sie ein. Die Online-Ausweisfunktion sei nicht jedem bekannt.