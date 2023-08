Dresden - Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in Sachsen ruft wegen der verheerenden Überschwemmungen in Slowenien zu Geldspenden auf. Die Schäden in dem Land gingen in die Milliarden, rasche Hilfe sei nötig, teilte das DRK am Mittwoch mit. Das Geld werde direkt an das Slowenische Rote Kreuz weitergeleitet, das im Dauereinsatz sei.

Einsatzkräfte aus Sachsen seien bisher nicht angefordert worden. Die Erfahrung mit Naturkatastrophen zeige, dass finanzielle Unterstützung die effektivste Möglichkeit sei, den betroffenen Menschen zu helfen. Schwere Regenfälle haben Verwüstungen in Slowenien angerichtet.