Berlin/Potsdam - Mit einem Sondertermin zum Blutspenden am Karsamstag (19. April) will das Deutsche Rote Kreuz (DRK) die Versorgung mit Blutkonserven über Ostern in Berlin und Brandenburg absichern. Denn Blut ist nur kurz haltbar, wie der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost mitteilte.

Auch für medizinische Notfälle müssten die teils nur wenige Tage haltbaren Blutpräparate kontinuierlich zur Verfügung stehen. Daher müsse auch über die Feiertage ausreichend gespendet werden.

Rund 600 Blutspenden täglich seien nötig, um die Versorgung der Patientinnen und Patienten in Berlin und Brandenburg sicherzustellen, sagte eine Sprecherin des DRK. Doch viele Stammspenderinnen und -spender seien über Ostern verreist. Es sei also ein guter Zeitpunkt, um das erste Mal zu spenden, sagte die Sprecherin.

Sondertermin an mehreren Standorten

Die Menschen in Berlin können am Samstag im DRK-Blutspendezentrum in Lichterfelde (Bezirk Steglitz-Zehlendorf) Blut spenden. In Brandenburg kann etwa in Cottbus, in Neuruppin (Landkreis Ostprignitz-Ruppin), in Beelitz (Landkreis Potsdam-Mittelmark), in Königs Wusterhausen (Landkreis Dahme-Spreewald) sowie in Herzberg (Landkreis Elbe-Elster) gespendet werden. Im Institut in Cottbus geht das von 8.30 bis 12.30 Uhr, an den übrigen Stellen jeweils von 9 bis 13 Uhr. Das DRK bittet darum, vorher einen Zeitslot zu buchen.

Wichtig sei, dass auch in den Tagen nach dem Osterwochenende gespendet wird, sagte die Sprecherin. Nur so seien die Depots über die gesamten Osterferien ausreichend gefüllt.

Auch Allergiker ohne Symptome dürfen spenden

Laut dem DRK können gesunde Menschen ab 18 Jahren Blut spenden. Bei einer ärztlichen Voruntersuchung wird die Eignung zur Blutspende jeweils tagesaktuell bei dem Termin geprüft. Männer dürfen bis zu sechsmal und Frauen bis zu viermal pro Jahr Blut spenden.

Auch Allergikerinnen und Allergiker dürfen spenden. Grundvoraussetzung dafür ist, dass sie symptomfrei sind und weder kortisonhaltige Medikamente einnehmen noch Injektionen zur Hyposensibilisierung erhalten.