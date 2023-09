Rot-Grün will Flächenplan für energieintensive Unternehmen

Abgeordnete nehmen im Plenarsaal an einer Sitzung des Landtags in Niedersachsen teil.

Hannover - Die Flächenplanung für Unternehmen, die viel Energie benötigen, soll in Niedersachsen effizienter werden. Das fordern die Regierungsfraktionen von SPD und Grünen. „Wir wollen diese Unternehmen in Deutschland halten, und auch die Kommunen wollen diese Unternehmen ansiedeln“, sagte die SPD-Abgeordnete Thordies Hanisch am Freitag im Landtag und sprach von einer „Vorratsplanung“.

Dazu müsse mit Unternehmen, Netzbetreibern und Kommunen besprochen werden, wo künftig wie viel Energie produziert und angelandet werde, wie viel Energie von den Unternehmen benötigt werde und welche Flächen zur Verfügung stünden. „Daraus muss der Bedarf abgeschätzt werden. Das können Kommunen nicht alleine tun. Es muss ein landesweiter Flächenplan entstehen“, sagte Hanisch. Damit könne auch verhindert werden, dass Flächen entwickelt würden, die an einem anderen Standort besser aufgehoben wären.

Die Flächen müssten zudem möglichst bezugsfertig sein, forderte die SPD-Politikerin. „Wenn ein Unternehmen eine Fläche anfragt, dann braucht es im besten Fall eine „Plug & Play“-Fläche, also eine vollständig erschlossene Fläche, wo man nur noch den Stecker einstecken muss und loslegen kann mit der Produktion“, sagte sie.