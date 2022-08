Rot-grün-rote Koalition berät auf Klausur über Energiekrise

Berlin - Die Spitzen der rot-grün-roten Koalition in Berlin kommen am Freitag (Pk 1330) zu einer Klausurtagung zusammen. Ein wichtiges Thema wird die Frage sein, wie das Land bedürftigen Menschen, aber gegebenenfalls auch Unternehmen oder Institutionen in der Energiekrise mit stark gestiegenen Preisen helfen kann. Außerdem soll es um Fragen der Wohnraumversorgung gehen. Für die breite Masse bezahlbare Wohnungen sind in Berlin seit längerem ein knappes Gut.

Angesichts der sich unablässig drehenden Preisspirale nicht nur bei Gas oder Strom hatten Vertreter des Senats und der Koalition zuletzt wiederholt versichert, die Menschen entlasten zu wollen. Gleichzeitig sehen sie dabei aber zunächst den Bund in der Verantwortung. Was genau Berlin tun könne, hänge von den Maßnahmen des Bundes ab, hatte Finanzsenator Daniel Wesener (Grüne) erst am Dienstag erklärt. Und da sei vieles noch offen.

Bislang steht auf Landesebene zur Abfederung der Folgen der Energiekrise ein Fonds zur Verfügung, der mit 380 Millionen Euro gefüllt ist. Innerhalb der Koalition gibt es aber etliche Stimmen dafür, diese Summe zu erhöhen. SPD-Partei- und -Fraktionschef Raed Saleh hatte vor geraumer Zeit eine Summe von einer Milliarde Euro ins Spiel gebracht. Am Dienstag hatte er angesichts sprudelnder Steuereinnahmen und guter Halbjahreszahlen im Landeshaushalt gefordert, dass die Mehreinnahmen zum Teil zur Entlastung der Bevölkerung zurückgegeben werden müssten.

Senator Wesener warnte indes vor allzu großen neuen Ausgabewünschen und verwies auf viele Unwägbarkeiten in den kommenden Monaten. Dazu gehört ein Konjunkturrückgang mit rückläufigen Steuereinnahmen.