In der Rossmann-Filiale in der Beesener Straße in Halle haben vier junge Männer Waren im Wert von deutlich über tausend Euro geklaut. Nun fahndet die Polizei mit Fotos nach ihnen.

In einer Rossmann-Filiale in der Beesener Straße in Halle haben vier Männer im großen Stil geklaut.

Halle (Saale)/DUR. - Vier Männer sind bereits am Donnerstagabend, 14. September vergangenen Jahres, in einer Rossmann-Filiale in der Beesener Straße in Halle auf Beutezug gegangen, wie die Polizei meldet.

Nun wird nach den bislang Unbekannten gefahndet. Demnach sollen die Männer insgesamt 43 Artikel im Gesamtwert von über 1500 Euro geklaut haben.

So sehen die gesuchten Männer aus:

43 Artikel sollen diese Männer gestohlen haben. Foto: Überwachungskamera/Polizei

Bei Rossmann wurde diese Aufnahme gemacht. Foto: Überwachungskamera/Polizei

Diese Männer stehen im Verdacht, gestohlen zu haben. Foto: Überwachungskamera/Polizei

Diese Männer werden gesucht. Foto: Überwachungskamera/Polizei

Wer kennt diese Männer? Foto: Überwachungskamera/Polizei

Die Polizei bitte um Hinweise zur Identität oder dem Aufenthaltsort der vier Männer unter der Rufnummer 0345/2242000.