Dresden - Der sächsische Landtagspräsident Matthias Rößler hat die Bevölkerung in seiner Weihnachtsbotschaft zu einem friedlichen Miteinander aufgerufen. „Gesellschaftlicher Friede und Versöhnung wachsen dort, wo Menschen aufeinander zugehen, wo sie Verständnis füreinander teilen und Nächstenliebe leben. Bringen wir also ein Licht der Mitmenschlichkeit in unsere Welt“, erklärte Rößler in der am Freitag verbreiteten Botschaft. Mit Blick auf das anstehende Wahljahr im Freistaat sagte Rößler unter anderem: „Mein großer Wunsch für das kommende Jahr ist es, dass wir alle miteinander anpacken. Aus der Zuschauerrolle heraus lässt sich nichts verändern. Entscheidend ist vielmehr das, was jeder und jede selbst beitragen kann. Davon lebt unsere Demokratie.“ Zugleich dankte er den vielen ehrenamtlich engagierten Menschen. Dank ihnen halte die Gesellschaft zusammen - allen Spannungen zum Trotz.