Leipzig - Nach zuletzt fünf 1:2-Niederlagen gegen Union Berlin will Marco Rose gegen die Köpenicker eine „erwachsene Leistung“ sehen. „Das heißt im Optimalfall. Wenn Union uns Aufgaben stellt, dass wir sie annehmen, wir müssen in die Zweikämpfe, Flanken verhindern, in der Box am Mann sein und im richtigen Moment das Richtige tun, das wäre für mich erwachsen mit Klarheit und Cleverness“, sagte der Cheftrainer von RB Leipzig vor dem Spiel an diesem Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) bei Union Berlin.

„Wir kennen die Zahlen der letzten Spiele und wollen natürlich gerne mal wieder drei Punkte an der Alten Försterei holen. Wir trauen uns das zu, wissen aber, wie heimstark sie sind“, meinte Rose, der höchsten Respekt vor der Entwicklung in der Wuhlheide hat. „Guter Trainer, klare Idee, sehr, sehr gute Kaderplanung, die auch stark darauf ausgerichtet ist, ein hohes Maß an Fluktuation zu haben. Insgesamt eine tolle Entwicklung“, lobte Rose.

Nach den Neuverpflichtungen der Unioner sieht er den Hauptstadtclub auf einem neuen Level. „Dazu kommt, dass auch bei Berlin nicht mit Schrippen, Stullen, Broilern oder Buletten bezahlt wird. Auch dort findet eine stetige Entwicklung statt.“ Union sei „mittlerweile angekommen, auch in der Champions League. Das war für schon ein stückweit beeindruckend, als Union Berlin gegen Real Madrid gelost wurde. Das fand ich cool, freut mich für Köpenick, für den Verein, auch für die Region insgesamt. Da kann man nur den Hut ziehen.“