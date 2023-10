Leipzig - Für Marco Rose hat das Zweitrundenspiel im DFB-Pokal an diesem Dienstag (18.00 Uhr/Sky) beim VfL Wolfsburg Endspielcharakter. „Ein hartes Stück Arbeit, wieder ein intensives Spiel. Und es ist Pokal, wenn wir den Pokal verteidigen wollen, das haben wir vor, dann müssen wir gewinnen. Dementsprechend ist es ein Endspiel“, sagte der Trainer von RB Leipzig nach dem 6:0 gegen den 1. FC Köln.

Laut Rose ist der VfL, der am Samstag trotz 2:1-Führung noch 2:3 in Augsburg verloren hatte, das Team mit den „meisten intensiven Läufen“. Zudem sei Coach Niko Kovac dafür bekannt, „dass er seine Mannschaften topfit macht, sie haben eine hohe individuelle Qualität“. Die Pokalstatistik spricht für die Sachsen. RB gewann vier der bisherigen fünf Pokalspiele. Unvergessen vor allem der 6:1-Auswärtssieg der Leipziger am 30. Oktober 2019. Auch die letzte Bundesliga-Begegnung in der Autostadt gewann RB im Februar klar mit 3:0.