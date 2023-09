Leipzig - Marco Rose hofft vor dem Champions-League-Auftakt an diesem Dienstag beim Schweizer Club Young Boys Bern auf die Rückkehr von Innenverteidiger Lukas Klostermann. „Klosti hängt noch über der Schüssel. Wir tun alles, damit wir ihn am Montag mit im Flieger haben“, sagte der Trainer von RB Leipzig nach dem 3:0 am Samstag in der Fußball-Bundesliga gegen den FC Augsburg. „Ich werde ihn mal anrufen und fragen, „Klosti was ist da los“. So ein Körper, das gibt es doch gar nicht. Aber irgendwie geht da was rum, auch der Trainer hatte die Woche ein bisschen Probleme.“

Zwar bescheinigte Rose Neuzugang Castello Lukeba als Ersatz für den verletzten Abwehrchef Willi Orban ein „starkes Spiel“. Doch nun dürfe personell in der Verteidigung des Pokalsiegers nichts mehr passieren, da auch Neuzugang El Chadaille Bitshiabu (Innenband Knie) längerfristig ausfällt.