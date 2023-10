Leipzig - Marco Rose fordert gegen den 1. FC Köln eine bessere Absicherung bei gegnerischen Kontern. „Die Fehler, die wir in der Positionierung gemacht haben, haben wir gemacht, weil wir viel wollten. Weil wir anschieben wollten, aber wichtig ist, und das müssen wir mitnehmen aus dem Spiel, natürlich, dass wir auch eine klare defensive Struktur auf mögliche Ballverluste haben. Das werden wir nochmal ansprechen und das wird gegen Köln auch wichtig sein“, sagte der Cheftrainer von RB Leipzig rückblickend auf das 3:1 gegen Roter Stern Belgrad in der Champions League und betonte mit Blick auf das Bundesligaspiel an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen Köln: „Es wird ein sehr intensives und offenes Spiel gegen Köln. Es wird viel hin und her gehen. Da müssen wir hellwach sein und die Konter-Situationen besser verteidigen.“

Die Leipziger konnten die letzten beiden Begegnungen gegen die Rheinländer nicht gewinnen, spielten jeweils Remis. Zudem schaffte Köln mit dem 3:1 im Derby gegen Gladbach die Kehrtwende. Der einzige und letzte Sieg der Gäste in Leipzig war allerdings 2018. Zudem stockte das Offensivspiel der Kölner in der bisherigen Saison. Bislang gab es nur sieben Saisontreffer, davon allein drei im letzten Spiel. RB kassierte dagegen nur sieben Gegentreffer, traf 19-mal.