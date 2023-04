Leipzigs Spieler Lukas Klostermann am Ball.

Leipzig - Mit einer langen Ansprache hat Cheftrainer Marco Rose seine Profis von RB Leipzig auf das Bundesliga-Spiel bei Bayer Leverkusen eingeschworen. „Er will sehen, dass wir gut arbeiten. Wir haben zwar am Wochenende gegen Augsburg gewonnen, aber über 90 Minuten nicht das auf den Platz gebracht, was wir uns vorgestellt haben“, sagte Nationalspieler Lukas Klostermann nach dem Dienstag-Training, bei dem Emil Forsberg (Infekt), Mohamed Simakan (muskuläre Probleme) und Yussuf Poulsen (Wadenprobleme) individuell trainierten. Einige Laufübungen absolvierte dann auch noch Xaver Schlager (Syndesmoseband).

Das Duell bei der Werkself am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) ist enorm wichtig für das Saison-Ziel Champions-League-Qualifikation. „Wir haben einen starken Gegner vor der Brust. Da bin ich aber auch zuversichtlich, dass wir auch da drei Punkte holen“, sagte Klostermann und ergänzte: „Ich glaube, dass sie sehr gut drauf sind. Eine sehr starke Mannschaft, da kommt eine große Herausforderung auf uns zu.“