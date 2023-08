Bremen - Eine römische Münze und ihr neun Jahre alter Finder sind am Freitag in Bremen vorgestellt worden. Bei der Münze handelt es sich um einen Silber-Denar aus der Zeit des Kaisers Mark Aurel, wie die Leiterin der Landesarchäologie Bremen, Uta Halle, berichtete. „Wir wissen, dass diese Münze hier in Bremen etwas Besonderes darstellt“, sagte Halle. Das liege daran, dass die Münze außerhalb des früheren Römischen Weltreichs gefunden wurde. Der Junge aus Bremen hatte die Münze vergangenes Jahr auf dem Außengelände seines Kinderhorts entdeckt. Was mit dem Fund passieren wird, ist noch unklar.