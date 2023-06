Die Straße der Romanik feiert 2023 ihr dreißigjähriges Bestehen. Sie verbindet in Sachsen-Anhalt 88 Bauwerke in 73 Orten. Viele Menschen engagieren sich für die Tourismusroute. Das wird jährlich gewürdigt.

Halle - Für sein Engagement um Aufwertung und Erhalt der St. Petri Kirche im altmärkischen Seehausen (Landkreis Stendal) ist der Förderverein mit dem Romanikpreis 2022 belohnt worden. Die Auszeichnung in Gold sollte in Halle überreicht werden, teilte der Tourismusverband Sachsen-Anhalt zur Auszeichnung am Samstag mit.

Die evangelische Kirche sei das Wahrzeichen Seehausens, ein touristisch wichtiges Kulturdenkmal und überregionaler Erlebnisort. So habe sich der Verein der Freunde und Förderer der St. Petri Kirche zu Seehausen den Angaben zufolge für den barrierefreien Zugang in das Gotteshaus stark gemacht. Bei dem Projekt sei er von der Kirchengemeinde und der Stadt unterstützt worden, hieß es. Weiterhin sei die 55 000 Euro teure Restaurierung des Hochaltars der Verdienst des Vereins, der dafür Spenden gesammelt habe.

Über die Auszeichnung in Silber freue sich der Verein Kloster Zscheiplitz - Klosterbrüder aus dem Burgenlandkreis, hieß es. Weiterhin seien drei Ehrenurkunden für „langjähriges, unermüdliches Wirken und Engagement“ rund um die Straße der Romanik vergeben worden. Würdigungen habe es für Ex-Wirtschaftsminister Horst Rehberger, den Magdeburger Dieter Haas und Christian Antz gegeben, der laut Verband als „strategisch-touristischer Macher“ der 1993 ins Leben gerufenen Kultur- und Ferienstraße gilt.

Mit dem Sonderpreis des Ministeriums für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten seien die Evangelische Kirchengemeinde Sankt Cyriakus in Gernrode im Harz und ihr Projekt „Virtualisierung des Heiligen Grabes in der Stiftskirche als 3D-Modell“ belohnt worden.

Es ist die 28. Verleihung des Romanikpreises. Gewürdigt werden herausragende Leistungen, die zur Erhöhung der Bekanntheit der Straße der Romanik in Sachsen-Anhalt beitragen, die in diesem Jahr ihren 30. Geburtstag feiert. Sie gehört laut Tourismusverband mit jährlich bis zu 1,5 Millionen Besuchern zu den erfolgreichsten Tourismusstraßen Deutschlands. Die Route verbindet 88 Bauwerke in 73 Orten und ist in eine Süd- und Nordroute unterteilt.