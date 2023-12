Berlin - Ein Rollstuhlfahrer ist an Heiligabend in Berlin-Mitte von einer Tram der Linie M5 angefahren und schwer verletzt worden. Der 45-Jährige erlitt am Sonntagabend in der Invalidenstraße Verletzungen am linken Bein, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Mann wurde in eine Klinik gebracht. Der 62 Jahre alte Fahrer der Straßenbahn der Linie M5 blieb unverletzt, litt den Angaben zufolge jedoch sichtlich unter dem Eindruck des Geschehens.

Die Polizei ermittelt. Ersten Erkenntnissen zufolge wollte der Rollstuhlfahrer die Invalidenstraße abseits der Fußgängerfurt überqueren.