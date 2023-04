Nordhausen - Bei einem Verkehrsunfall in Nordhausen hat sich ein Rollerfahrer am Samstag schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei bog ein 22-jähriger Autofahrer gegen 11.40 Uhr an einer Kreuzung nach links ab. Im Gegenverkehr befanden sich demnach auf der linken Fahrbahn ein Auto und auf der rechten ein Motorroller. Der Wagen auf der linken Spur konnte rechtzeitig anhalten, versperrte aber die Sicht des Rollerfahrers auf den Abbiegenden. Der Rollerfahrer prallte ungebremst in die Seite des Autos und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Autofahrer wurde leicht verletzt. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge mussten geborgen werden.