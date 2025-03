München - Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl hat sich unmittelbar vor dem Champions-League-Kracher gegen Bayer Leverkusen nicht auf Fragen nach Florian Wirtz eingelassen. „Das gehört sich einfach nicht um das Spiel (herum)“, sagte Eberl beim Streamingdienst DAZN in der Allianz Arena vor dem Hinspiel im Achtelfinale: „Er ist ein Spieler von Bayer Leverkusen.“

Der 21 Jahre alte Wirtz hat bei der Werkself noch einen Vertrag Mitte 2027. Auf die Frage, ob Eberl ihn wegen Wirtz schon offiziell angerufen habe, sagte Leverkusens Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes: „Nein, nein, nein.“ Sie würden sich häufig sehen, „aber da besprechen wir andere Themen“. Sie würden sich gar nicht damit beschäftigen, dass Wirtz gehen würde, betonte Rolfes.

Werben um Wirtz

Vor dem Champions-League-Duell des deutschen Rekordmeisters mit dem Meister der vergangenen Saison hatten die Alt-Bosse der Bayern das Werben um Wirtz verbal deutlich intensiviert. „Florian Wirtz ist für mich der beste Spieler Deutschlands“, hatte Ex-Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge gesagt. Und das trotz Jamal Musiala, der Bayerns Gesicht der Zukunft sein soll.

„Wer ist der beste Spieler in Deutschland? Die streiten sich wahrscheinlich beide. Wir sind einfach froh, dass sie in Deutschland Fußball spielen“, sagte Eberl.

Eberl: „Josh ist keiner, der jetzt auf die Kohle schaut“

Er nahm vor der Partie auch Bayerns Joshua Kimmich in der Diskussion um dessen Zukunft in Schutz. „Eines möchte ich dazu sagen, das wird gerade so ein bisschen kolportiert, dass Josh gierig ist. Das ist er nicht“, sagte Eberl. „Und das möchte ich an der Stelle mal klarstellen. Josh ist keiner, der jetzt auf die Kohle schaut und gierig ist, sondern der möchte eine Perspektive haben.“

Irgendwann müsse man aber auch die Perspektive erkennen und sich entscheiden, betonte Eberl. Der Vertrag des 30 Jahre alten Nationalmannschaftskapitäns ist noch bis zum 30. Juni gültig.