Berlin - Timo Rohwedder bleibt Geschäftsführer der Olympiastadion GmbH. Wie die Betreibergesellschaft am Freitag mitteilte, wurde der im September auslaufende Vertrag des 48-Jährigen um fünf Jahre verlängert. Rohwedder leitet die Olympiastadion GmbH seit 2015. „Das vorrangige Ziel für unsere Betreibergesellschaft ist es nach wie vor, Hertha BSC ein attraktives Zuhause im Olympiastadion Berlin zu bieten“, wurde Rohwedder in einer Mitteilung zitiert.

Der Berliner Fußball-Bundesligist absolviert seine Heimspiele in der historischen Arena, plant aber seit Längerem den Bau eines eigenen Stadions auf dem Olympiagelände. 2024/25 strebt auch Lokalrivale Union Berlin einen Umzug ins Olympiastadion an, wenn das Stadion an der Alten Försterei in Köpenick ausgebaut wird.

Seit 1985 werden im Olympiastadion die Endspiele um den DFB-Pokal ausgetragen, am 14. Juli 2024 wird dort der kommende Fußball-Europameister gekürt. Zudem finden regelmäßig große Musikkonzerte im Olympiastadion statt. Die Arena sei „Aushängeschild der Sportmetropole Berlin“, sagte Rohwedder. Nachhaltigkeit und technische Innovation nannte er als besonders wichtige Themen.