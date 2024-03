Sangerhausen - Besucherinnen und Besucher können durch den Röhrigschacht Wettelrode in Sangerhausen wieder unter Tage gelangen und mehr über die Geschichte des Bergbaus erfahren. Wegen Sanierungsarbeiten an der Röhre war der Schacht rund ein Jahr gesperrt. Am Samstag fuhren dann wieder erste Besucherinnen und Besucher die rund 283 Meter in die Tiefe. Die Fahrt geht dann mit einer Bergbahn weiter, die die Menschen weitere 1000 Meter in den Schacht fährt. Am Ziel wird die Geschichte des Bergbaus dargestellt.

In der Mansfelder Mulde im Landkreis Mansfeld-Südharz zwischen Eisleben und Hettstedt wurde rund 800 Jahre lang Kupferschiefer in über 1000 Schächten abgebaut. Das Fördergerüst des Röhrigschachts stammt den Angaben zufolge aus dem Jahr 1888 und ist eines der ältesten in Europa.