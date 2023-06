Gardelegen - Nach dem Rohrbruch einer Trinkwasserleitung in Gardelegen ruft der Wasserverband weiter zu einem sparsamen Umgang mit Wasser auf. Die Hochbehälter, die für den Druck in den Wasserleitungen wichtig sind, seien noch nicht wieder gefüllt, hieß es in einer Mitteilung des Wasserverbandes. Die Menschen sollten daher weiter verantwortungsbewusst mit dem Wasser umgehen und zum Beispiel keine Pools füllen oder den Garten wässern. Grundsätzlich funktioniere die Trinkwasserversorgung.

Ende vergangener Woche war eine Hauptwasserleitung in Gardelegen geplatzt. Etwa 6000 Haushalte waren zeitweise ohne Wasser, das Altmarkklinikum musste mit einem Tankwagen versorgt werden. In der Folge sei es wegen des Druckunterschiedes in den Leitungen auch an mehreren weiteren Stellen im Netz zu Rohrbrüchen gekommen, teilte Bürgermeisterin Mandy Schumacher (SPD) mit. Nach Angaben des Wasserverbandes ist die Ursache für das Leck noch nicht klar. Die Stelle am Rand der Hansestadt sei weiter nur schwer zugänglich.