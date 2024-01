Altenberg - In Altenberg beginnen an diesem Freitag die Rodel-Weltmeisterschaften. Am Auftakttag werden die Medaillen in den Sprint-Rennen vergeben. Bei den Heim-WM im Vorjahr in Oberhof holten die deutschen Rodlerinnen und Rodler alle vier Sprint-Titel, am Ende kamen acht Siegerinnen und Sieger in den neun Wettbewerben aus Deutschland. Im SachsenEnergie Eiskanal geht es am Samstag unter anderem mit dem Männer-Einsitzer weiter. Die Titelkämpfe enden am Sonntag mit der Entscheidung in der Teamstaffel. Bundestrainer Norbert Loch will Edelmetall gewinnen, die sportlichen Leistungen aber nicht an der Anzahl der Medaillen festmachen. „Wichtig ist, dass die Leistungen abgerufen werden“, sagt der 61-Jährige.