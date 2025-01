Seit heute ist „Better Man“ in den deutschen Kinos. Gedreht wurde das Robbie-William-Biopic größtenteils in Melbourne. Als Dank überrascht der Weltstar nun seine australischen Fans.

Melbourne - Robbie Williams hat Fans in Australien mit einem erst kurz zuvor angekündigten Gratis-Konzert überrascht. Im Rahmen seiner Promo-Tour für das Biopic „Better Man“ sang der britische Superstar (50) auf dem Federation Square in Melbourne einige seiner bekanntesten Songs aus dem Film, darunter den Megahit „Angels“. Zuschauer posteten begeistert Videos in sozialen Netzwerken. Die Ortswahl war nicht zufällig: „Better Man“ wurde größtenteils in Melbourne gedreht.

Das Konzert war erst am Mittwoch bekanntgeworden: „Robbie Williams. Fed Square. Tomorrow. 5pm. For Free“, hatte die Premierministerin des Bundesstaates Victoria, Jacinta Allan, kurz und knapp auf X gepostet. Die Nachricht ging sofort viral.

Fans kamen in Strömen

Einige Hardcore-Fans aus anderen Landesteilen setzten sich Medienberichten zufolge daraufhin gleich ins Flugzeug in Richtung der Ostküsten-Metropole. Schon viele Stunden vor dem einstündigen Gig versammelten sich Tausende auf dem Platz. Für alle, die es nicht mehr auf den Fed Square schafften, waren riesige Leinwände installiert worden.

Williams, der in weißem Anzug auftrat, erklärte, er wolle in Zukunft öfter nach Down Under kommen. „Ich fühle mich hier unglaublich zu Hause, ich fühle mich sicher und ich fühle mich auch geliebt“, schwärmte er. Bereits zu Silvester hatte der Entertainer am Hafen von Sydney kurz vor dem bombastischen Neujahrsfeuerwerk eine 40-minütige Show abgeliefert, die landesweit im Fernsehen übertragen wurde.

„Better Man“ (seit heute in den deutschen Kinos) erzählt den kometenhaften Aufstieg des früheren Take-That-Mitglieds und wurde von der Kritik bisher gut aufgenommen. Grund ist auch ein geschickter Kunstgriff: Williams wird von einem animierten Affen verkörpert.