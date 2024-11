In einem Film über sein Leben ist Robbie Williams als Affe zu sehen. Wie der Popstar und Entertainer das findet, verriet er nun auf dem Roten Teppich zur Bambi-Verleihung in München.

München - Popstar und Entertainer Robbie Williams ist mit seiner Darstellung als Affe im Biopic „Better Man - Die Robbie Williams Story“ sehr zufrieden. „Der Affe ist so, wie ich mich immer gesehen habe im wirklichen Leben“, sagte der 50-Jährige dem Streaminganbieter Prime Video vor der „Bambi“-Preisverleihung über den Film, der von den Höhen und Tiefen seines Lebens erzählt.

Ursprünglich wäre er lieber ein Löwe gewesen, doch Regisseur Michael Gracey habe ihm abgeraten. Nun ist der Brite dank Technik in Gestalt eines Menschenaffen zu sehen - sein Seelentier, erklärte Williams und verwies auf einen großen Vorteil: „Weil da ein Affe im Film ist, redet jeder darüber“.

Auch Kevin Costner, Bryan Adams und Shirin David dabei

Williams bekommt in den Bavaria Filmstudios bei München seinen dritten „Bambi“ und wird die Verleihung des renommierten Medien- und Fernsehpreises der Hubert Burda Media mit einem neuen Song aus seinem autobiografischen Film eröffnen. Der 50 Jahre alte Entertainer hat die Trophäe bereits 2016 in der Kategorie Musik International und 2013 in der Kategorie Entertainment bekommen.

Weitere prominente Gäste der Gala in den Studios im Münchner Nobelvorort Grünwald sind Oscar-Preisträger Kevin Costner, Rockstar Bryan Adams, die Elevator Boys, Fußballstar Toni Kroos und die Rapperin Shirin David. Der „Bambi“ wird seit 1948 verliehen. Das Schaulaufen auf dem Roten Teppich vor der Preisverleihung wurde auf dem TikTok-Kanal von Prime Video übertragen.