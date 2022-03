Geschäfte mit Russland: Boykott-Aufruf gegen Ritter Sport

Trotz des Krieges gegen die Ukraine will der Schokoladenhersteller Ritter Sport weiter Geschäfte mit Russland machen. Im Netz hat das zu einem Boykott-Aufruf geführt. Wie die Firma ihren Schritt begründet.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR/dpa – Nach dem Überfall auf die Ukraine haben sich viele Firmen vom russischen Markt zurückgezogen. Der schwäbische Schoko-Hersteller Ritter Sport hat sich jedoch dagegen entschieden und will seine Produkte weiter in Russland vertreiben. Auf Twitter wird jetzt zum Boykott aufgerufen. Auch ein ukrainischer Diplomat ist daran beteiligt.

Ukraine-Krieg: Boykott-Aufrufe gegen Ritter Sport

„Quadratisch. Praktisch. Blut.“ steht auf einer angeblichen Werbung für Schokolade des Herstellers Ritter Sport, welche momentan auf Twitter die Runde macht. Es wurde auch vom ukrainischen Botschafter Andrij Melnyk geteilt.

Quadratisch. Praktisch. Blut. Trotz der 🇷🇺Aggression gegen die Ukraine bleibt Ritter Sport in Russland. Viel Glück noch https://t.co/7Lx9cfKWcI — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) March 29, 2022

Der Konzern steht momentan in der Kritik, weil er weiter an seinem Russland-Geschäft festhalten will. Unter dem Hashtag #BoycottRitterSport wird dazu aufgerufen, auf Produkte der Firma zu verzichten und den Hersteller zum Umdenken zu bringen. Der zeigt sich bislang jedoch unbeeindruckt.

Ritter Sport rechtfertigt Russland-Geschäft

Das Unternehmen habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, teilte ein Sprecher des Unternehmens auf Anfrage mit. Ein Stopp der Lieferungen hätte zur Folge, dass die Produktion drastisch heruntergefahren werden müsste, was „ernsthafte Auswirkungen auf uns als unabhängiges mittelständisches Familienunternehmen“ hätte. Letztlich wären auch die Kakaobauern davon betroffen.

Ritter Sport plant keine neuen Investitionen in Russland

Weiter wie bisher könne es jedoch nicht gehen, sagte der Sprecher. So habe Ritter Sport bereits Anfang März die Entscheidung getroffen und umgesetzt, „nicht weiter in den russischen Markt zu investieren sowie Werbung dort zu stoppen“. Am Gesamtumsatz von Ritter Sport machten die Russland-Geschäfte etwa zehn Prozent aus.