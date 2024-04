An der Fassade des Wohnhauses in Schöneberg sind große Risse aufgetreten.

Berlin - An der Fassade eines Wohnhauses in Berlin-Schöneberg sind große Risse aufgetreten. Das Gebäude, das in der Grunewaldstraße auf Privatgelände steht, sei vom Einsturz bedroht, wie die Feuerwehr Berlin am Mittwochabend mitteilte. Menschen mussten die Feuerwehrleute demnach nicht retten, sie hätten aber eine Erkundung durchgeführt.

Dabei untersuchten die Einsatzkräfte, ob Spaziergänger auf Gehwegen gefährdet sein könnten, etwa durch herunterfallende Teile. Das sei nicht der Fall, hieß es. Laut Feuerwehr kümmerten sich nun der Eigentümer und das Bezirksamt um das weitere Vorgehen.