Erfurt - Der Bestand an Rindern in Thüringen ist zuletzt leicht gestiegen. Wie das Thüringer Landesamt für Statistik am Donnerstag mitteilte, waren im November dieses Jahres 275 181 Tiere registriert - ein Zuwachs von 2173 Rindern (plus 0,8 Prozent) im Vergleich zum Mai 2023. Verglichen mit der Vorjahreserhebung im November 2022 bedeutete die Zahl einen leichten Rückgang um rund ein Prozent.

Mehr als die Hälfte der Rinder (rund 55,6 Prozent) wurde in Thüringen laut der Erhebung in Herden von mindestens 500 Tieren gehalten. Die am häufigsten vertretene Rasse sei dabei mit 52,4 Prozent die Milchnutzungsrasse Holstein-Schwarzbunt.

Die Anzahl der derzeit 56.989 Kälber sei seit dem Frühjahr um 7,2 Prozent gewachsen. Bei den Jungrindern im Alter von bis zu einem Jahr war dagegen laut Statistikamt ein Rückgang um 6,7 Prozent auf 1673 Tiere zu beobachten. Der Kuhbestand sei innerhalb des letzten halben Jahres insgesamt gesunken: Während die Zahl der Milchkühe auf 81 401 zurückgegangen sei (minus 2,5 Prozent), wuchsen die Bestände der sonstigen Kühe demzufolge auf 37 456 (plus 1,9 Prozent).