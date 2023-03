Karow/Bismark - Bei der dritten Online-Fleischrindbullenauktion des Zucht- und Beratungsunternehmens Rinderallianz sind 102 Jungbullen versteigert worden. „Der hohe Durchschnittspreis von 3833,66 Euro lag deutlich über dem Auktionspreis von 2022“, sagte eine Sprecherin des Unternehmens in Karow/Bismark am Mittwoch. Vom Sofa, aus dem Büro, über Handy oder Laptop hätten Hunderte Zuschauer an der Versteigerung teilgenommen.

Preis-Spitzenreiter war der Bulle „Lord John PS“, ein Fleckvieh-Simmental-Bulle aus Drewitz im Landkreis Jerichower Land. „Dieser Ausnahmebulle mit Schauqualität war dem Höchstbietenden 8400 Euro wert“, sagte die Sprecherin. Das Tier soll als Zuchtbulle künftig für Nachwuchs sorgen.

Für jedes Auktionstier wurden online im Vorfeld der Auktion Informationen bereitgestellt. Neben dem Foto und Video gehörten dazu der Stammbaum und eine „Beschreibung der Vorzüge des jeweiligen Bullen und seiner speziellen Abstammung“. Die zwischen einem Jahr und eineinhalb Jahre alten Zuchtbullen bringen zwischen 600 und 900 Kilogramm auf die Waage.