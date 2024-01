Udestedt - Aus Ställen eines Agrarbetriebs in Udestedt (Landkreis Sömmerda) sind sechs Rinder gestohlen worden. Die schlachtreifen Bullen wurden in den vergangenen Wochen gestohlen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Demnach fiel erst bei einer Zählung in der vergangenen Woche auf, dass die etwa 700 Kilo schweren Tiere fehlten. Die Tiere haben einen Gesamtwert von 12.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls. Derzeit gebe es keine Hinweise zum Verbleib der Tiere, hieß es.