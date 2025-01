Die drei Bilder des Triptychons sind von mehreren Standpunkten in der Stadt zu sehen.

Hannover - Ein Kunstwerk im XXL-Format schmückt die Marktkirche in Hannover - das Triptychon am eingerüsteten Turm der Kirche stammt vom hannoverschen Künstler Sebastian Peetz. An drei Seiten des Turmes, der derzeit saniert wird, sind auf wetterfesten Planen Darstellungen der Themen Schöpfung, Paradies und Leben Jesu zu sehen.

„Die Marktkirche wollte die Einrüstung des Turms nutzen, um ein sichtbares Zeichen ihrer Botschaft in die Stadtgesellschaft zu senden und zu Gespräch und Diskussion einzuladen“, wird Pastor Marc Blessing in einer Mitteilung des Kirchenkreises Hannover zitiert. In einer gespaltenen Welt soll das Werk zeigen, wie die Kirche mit ihrer Botschaft von der Nächstenliebe verbindend wirken könne.

80.000 Euro für das Kunstwerk

Die am Mittwoch erstmals der Öffentlichkeit präsentierten Bilder sind zwischen 6,50 Meter und knapp 20 Meter breit, 30 Meter hoch und haben insgesamt rund 1.200 Quadratmeter Fläche. In etwa 50 Meter Höhe sind sie von vielen Punkten der Innenstadt aus zu sehen.

Das Kunstwerk soll nach Angaben des Kirchenkreises etwa ein Jahr lang am Turm der Marktkirche hängen, der voraussichtlich noch eineinhalb Jahre saniert wird. Die Finanzierung des rund 80.000 Euro teuren Kunstwerkes haben laut Kirchenkreis die VGH Versicherungen, die Sparkasse und der Sozialkonzern Diakovere ermöglicht. Für die Gemeinde entstanden demnach keine Kosten.