Haldensleben - In Haldensleben haben Unbekannte eine riesige Reichsflagge mit einem Hakenkreuz in der Mitte und mehrere weitere NS-Symbole im Stadtgebiet gesprüht. Das Graffito der Flagge habe eine Größe von 9,30 mal 2,70 Metern, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Polizei ermittelt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Den Angaben nach wurden der Polizei mehrere Graffiti mit NS-Symbolen bereits am Donnerstagmorgen und am Freitag gemeldet - teils wurden die verbotenen Zeichen an Stromkästen in der Stadt gesprüht. Nach eigenen Angaben hat die Polizei bisher keine Hinweise auf die Täter und sucht nach Zeugen.