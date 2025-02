Für einen deutschen Touristen endete ein Urlaub im tschechischen Riesengebirge mit einer bösen Überraschung. 40 Jahre nach seiner Flucht aus der DDR wurde er in einem Hotel festgenommen.

Budweis. Ein Familienurlaub im tschechischen Riesengebirge endete für einen deutschen Touristen mit einer bösen Überraschung.

Wie die tschechische Zeitung Pravo berichtet, saß der Mann gerade beim Hotelfrühstück, als er von der Polizei festgenommen und zum Verhör abgeführt wurde. Der Grund dafür ist kurios: Der Urlauber war vor mehr als 40 Jahren aus der DDR über die damalige Tschechoslowakei in den Westen Deutschlands geflohen.

Ein Gericht in Budweis setzte den Mann nach der Flucht im Jahr 1984 auf eine Liste unerwünschter Personen - die anscheinend bis heute gültig ist. "Wir sind so vorgegangen, wie es uns das Gesetz gebietet", so eine tschechische Polizeisprecherin.

Festnahme nach 40 Jahren: Offenbar kein Einzelfall

Warum der Mann in die Liste aufgenommen wurde, sei nicht bekannt. Ein Gericht müsse im Einzelfall die Anordnung zur Ausweisung aufheben. Inzwischen sei der Mann wieder auf freiem Fuß.

Nach Angaben des Anwalts Lubomir Müller kommen solche Fälle immer mal wieder vor. Grundsätzlich gelte zwar, dass die Straftat des unerlaubten Verlassens der Republik durch ein Gesetz von 1990 aufgehoben worden sei. Allerdings sei möglich, dass Ausländer bei der juristischen Rehabilitierung von der sozialistischen Justiz Verfolgter schlicht vergessen wurden.

Mitunter hätten die DDR-Bürger auf ihrer Flucht allerdings weitere Straftaten begangen, etwa ein Auto geklaut oder einen Betrug begangen.